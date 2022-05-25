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Roma - Feyenoord | CANLI YAYIN

Roma - Feyenoord maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor; Roma ile Feyenoord kupa için sahaya çıkıyor

25.05.2022 - 21:41 | Güncelleme: ABONE OL
Roma - Feyenoord | CANLI YAYIN

Roma ile Feyenoord bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nin finalinde karşı karşıya geliyor.

ROMA: 1 - FEYENOORD: 0
(İlk yarı sona erdi...)

32' Zaniolo

SAAT: 22.00
HAKEM: Istvan Kovacs
STAT: Arena Kombetare
YAYIN: TV 8,5

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Abraham
YEDEKLER: Fuzato, Vina, Kumbulla, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, El Shaarawy, Perez, Shomurodov, Afena-Gyan
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

FEYENOORD: Bijlow, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Orkun Kökcü, Til, Nelson, Dessers, Sinisterra
YEDEKLER: Marciano, Cojocaru, Jansen, Pedersen, Hendriks, Sandler, Hall, Hendrix, Toornstra, Jahanbakhsh, Walemark, Linssen
TEKNİK DİREKTÖR: Arne Slot

Kariyerinde 2'şer Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemeye çalışıyor.

Roma, tarihindeki tek başarıyı 1955'ten itibaren Fuar Şehirler Kupası adıyla düzenlenen ve daha sonra UEFA Kupası, ardından UEFA Avrupa Ligi'ne dönüşen organizasyonda mutlu sona ulaşarak elde etti. 1961'de Fuar Şehirleri Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk dışında Avrupa kupalarında başarısı bulunmayan Roma, Mourinho'nun tecrübesiyle bir ilk yaşamak istiyor.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Feyenoord ise 1970 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1974 ve 2002 UEFA Avrupa Ligi'nden sonra Avrupa kupalarındaki 4. şampiyonluğu hedefliyor.

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