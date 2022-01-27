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Roma döneminden kalma surlar bahçe duvarı oldu

Edirne'de Roma döneminden kalma 1800 yıllık kale duvarları, evlerin temelleri ile bahçe duvarlarını oluşturuyor. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, 1870 yılından sonra yapılan bütün binaların temelinde bu kale duvarlarının olduğunu belirterek, "Bilinçli bir şekilde surların korumaya alınması, bu planlamaların yapılması gerekiyor" dedi

27.01.2022 - 12:12 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Edirne'nin kurucusu Roma İmparatoru Hadrianus'un kenti korumak için yaptırdığı kalenin duvarlarının bir kısmı, 1800 yıldır ayakta duruyor.

     

  • DHA'nın haberine göre kalan kısımlar, bugün Dilaverbey, Çavuşbey ile Talatpaşa mahallelerinde ev ve iş yerinin temelleri ile bahçe duvarlarını oluşturuyor.

     

  • Kale duvarlarının en çok dikkat çekeni ise Makedonya Kulesi'nin olduğu bölgede bulunuyor.

     

  • Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Roma İmparatoru Hadrianus'un kenti 'askeri şehir' olarak kurduğunu, kalenin de çağın en büyük ve güçlü kalelerinden olduğunu söyledi.

     

  • Prof. Dr. Beksaç, "Adrianapolis, gerçekten döneminin en büyük kale kentlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Roma'nın yıkılmasından sonra Bizans'ın kurulmasıyla birlikte de Bizans'ın Balkanlara açılan en güçlü merkezi ve askeri karargahı şekline geliyor. Pek çok kuşatmaya, saldırıya karşı ayakta kalan bir kale. Çağının en büyük ve güçlü kalelerinden birisi olduğu tahmin ediliyor. 

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