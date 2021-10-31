ABD Başkanı Joe Biden de dahil olmak üzere G20 liderlerinin çoğu, yükselen sıcaklık tehdidine karşı çok önemli olarak görülen Birleşmiş Milletler'in COP26 olarak bilinen iklim zirvesi için 1 Kasım Pazartesi günü doğrudan Glasgow'a gidecek.