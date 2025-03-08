Rolls-Royce'dan satış rekoru

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, 2024 yılında dünya çapında 5 bin 712 adetlik araç satışıyla rekor kırarak tüm zamanların en yüksek üçüncü yıllık satış rakamına ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Royal Motors bünyesinde yer alan ve Türkiye'deki tek bayi olan Rolls-Royce Motor Cars İstanbul ise, üst üste üçüncü kez araç satışlarında artış gösterdi.

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İstanbul'da 2013 yılında bayinin açılışından bu yana, müşterilere yapılan yeni araç teslimatlarının üç haneli rakamlara ulaştığı kaydedildi.

Rolls-Royce'un ilk tamamen elektrikli modeli olan Spectre Türkiye genelinde en çok satan model olurken, aynı zaman da markanın 'amiral gemisi' olan Phantom'un da büyük talep gördüğü kaydedildi.

Markanın yeni Cullinan Series II modeli ise, Aralık ayında Türkiye'de ilk kez tanıtıldı.

Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann, "Rolls-Royce Motor Cars İstanbul'a hem bölgesel hem de küresel başarımıza sağladıkları önemli katkılar için içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.