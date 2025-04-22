Roland Sallai: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-1 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.
Türkiye Kupası Yarı Finalinde Konyaspor'u 5-1 yenerek finale yükselen Galatasaray'ın oyuncularından Roland Sallai, galibiyeti değerlendirdi.
"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"
Mücadelede 2 gol atan Roland Sallai, "Herkes iyi performans gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kendi performansım da iyiydi. Asıl istediğim takıma yardımcı olmak, kanat oynadığım için 2 gol attım ve mutluyum." dedi.
"ODAK NOKTAMIZ LİG MAÇI OLACAK"
Macar oyuncu, "Lig maçı var şimdi. Bu performansı devam ettirmek istiyoruz. Eve gideceğiz ve dinlenmemiz gerekiyor. Odak noktamız lig maçı olacak. En önemli maç, önümüzdeki maç. Hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.