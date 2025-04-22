Roland Sallai: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Türkiye Kupası Yarı Finalinde Konyaspor'u 5-1 yenerek finale yükselen Galatasaray'ın oyuncularından Roland Sallai, galibiyeti değerlendirdi.

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"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Mücadelede 2 gol atan Roland Sallai, "Herkes iyi performans gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kendi performansım da iyiydi. Asıl istediğim takıma yardımcı olmak, kanat oynadığım için 2 gol attım ve mutluyum." dedi.