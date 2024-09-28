Roland Sallai: Bundan ders çıkaracağız

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 3-0 öne geçtiği maçta 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BUNDAN DERS ÇIKARMALIYIZ"

Maçın berabere gelmesi hakkında konuşan Sallai "İlk yarı çok iyiydik. Daha sonra oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim. Üç tane gol yemek bizim kalitemizde olmamalı. Hatalarımızı görmeli ve bunlardan ders çıkarmalıyız." dedi.

Roland Sallai ayrıca "Taraftara teşekkür ederim. Beni harika karşıladılar. Birçok statta oynadım ama burası inanılmaz. Bu maçta da desteklerini esirgemediler. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.