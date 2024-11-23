Roland Sallai: Birçok pozisyonda oynadım

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Roland Sallai, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BİRÇOK POZİSYONDA OYNADIM"

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Zor bir maç olduğunu söyleyen Sallai, "Çok zor bir maç oldu, maçtan önce de zor olacağını biliyorduk. Çok iyi mücadele ettik. En önemlisi 3 puanı almaktı." dedi.

Oynadığı pozisyonlar hakkında konuşan Sallai, "Birçok pozisyonda oynadım geldiğimden beri ancak benim için önemli olan takıma neler katabileceğim." sözlerini sarf etti.