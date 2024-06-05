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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Roland Garros'ta Jasmine Paolini ve Mirra Andreeva yarı finalde - Tenis Haberleri

        Roland Garros'ta Jasmine Paolini ve Mirra Andreeva yarı finalde

        Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) tek kadınlarda 12 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ve dünya 38 numarası Mirra Andreeva, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 21:12 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:12
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        Paolini ve Andreeva yarı finalde
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        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 12 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ve dünya 38 numarası Mirra Andreeva, adlarını yarı finale yazdırdı.

        Başkent Paris'te düzenlenen turnuvaya, teklerdeki çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

        Paolini, Elena Rybakina'yı (4 numaralı seribaşı) 6-2, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

        17 yaşındaki Andreeva ise Aryna Sabalenka'yı (2) turnuvanın dışına itti. Andreeva, ilk seti 7-6 kaybettiği karşılaşmanın sonraki setlerini 6-4'lük skorla kazanarak tur atladı.

        Kariyerlerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan İtalyan tenisçi Paolini ile Rus raket Andreeva, karşı karşıya gelecek.

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