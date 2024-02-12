Rojvelat Kızmaz'dan haber alınamıyor
Batman'da Petrol Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'dan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Kızmaz'ın bulunması çalışma başlatıldı
Batman'da merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde yaşayan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı.
Akşam eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla Kızmaz´ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.
Bugün akşam saatlerinde Kızmaz'a ait kıyafetlerin Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.
*Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.