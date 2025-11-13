Habertürk
        Rojin'in telefonu için bakanlar devrede | Son dakika haberleri

        Rojin'in telefonu için bakanlar devrede

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile bir araya geldi. Görüşmede, Van'da cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümünde genç kızın cep telefonunun çözülmesi konusu ele alındı. İspanyol Adalet Bakanı Garcia, Rojin dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını, Türk makamlarıyla iletişim kurulduktan sonra konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, "Hem savcılık hem polis kanalıyla yapılacak işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır" dedi

        Giriş: 13.11.2025 - 15:12 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:22
        Rojin'in telefonu için bakanlar devrede
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelerek, Van'da 25 Eylül 2024 tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmaya ilişkin gelişmeleri ele aldı.

        İHA'nın haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Adalete Erişim 10. Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu İspanya'daki temaslarını sürdürüyor.

        ROJİN'İN TELEFON ŞİFRESİ KIRILACAK

        Bakan Tunç, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile başkent Madrid'de bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Van'da 25 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmadaki iş birliği de alındı.

        Bakan Tunç, Kabaiş'in cep telefonundaki dijital verilere erişim sağlanması amacıyla İspanyol makamlarıyla gerçekleştirilen adli iş birliğinin önemini vurguladı. Tunç, "Rojin kızımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

        "İŞLEMLER EN KISA SÜREDE SONUÇLANACAK"

        İspanyol Adalet Bakanı Garcia ise Rojin dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını, Türk makamlarıyla iletişim kurulduktan sonra konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, "Türk makamlarından gelen cep telefonunun kriminal incelemesiyle ilgili adli yardımlaşma talebini savcılığa ve polise bildirdik. Dijital verilerin temin edilmesi işlemi polis tarafından gerçekleştirileceği için ayrıca İspanya İçişleri Bakanını bilgilendirdim. Bu konuda İspanyol polisinin mümkün olan en kısa sürede gerekli işlemleri yapması konusunda talepte bulundum. İçişleri Bakanımız Fernando Grande-Marlaska Gomez de şahsen konuyla ilgilendi. Hem savcılık hem polis kanalıyla yapılacak işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır" dedi.

