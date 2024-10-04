Rojin'e ne oldu | Rojin Kabaiş bulundu mu - SON DAKİKA HABERİ, Van haberleri | Son dakika haberleri

Rojin'e ne oldu | Rojin Kabaiş bulundu mu - SON DAKİKA HABERİ, Van haberleri | Son dakika haberleri

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Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi.

VAN GÖLÜ SAHİLİNE GİTTİ İHA'da yer alan habere göre 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı.

ANNESİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI 7. GÜNDE Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri 7'inci günde de arama çalışmalarını sürdürdü.

JANDARMA, POLİS VE AFAD ARIYOR Van Gölü sahilinde çevik kuvvet polisleri, arama köpekleri, gölde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.