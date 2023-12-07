Rodos Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Rodos Adası kapı vizesi ücreti ne?
Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, Rodos Adası'na nasıl gidilir? Rodos Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte detaylar...
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Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından vatandaşların gündeminde "Rodos Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Rodos Adası kapı vizesi ücreti ne?" soruları yer aldı. İşte detaylar...
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RODOS ADASI NEREDE?
Rodos Adası, Ege Denizi'nde bulunan, Yunanistan'a bağlı bir adadır. Türkiye'nin Marmaris ilçesinden feribotla yaklaşık 1 saat 30 dakikada ulaşılabilen Rodos Adası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.
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RODOS ADASI'NA NASIL GİDİLİR, KAPI VİZESİ NE KADAR?
Rodos Adası'na ulaşım için iki farklı seçenek bulunmaktadır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Schengen vizesi sahibi olmayanlar için Rodos Adası'na kapıda vize uygulaması bulunmaktadır. Kapıda vize almak için, Yunanistan Konsolosluğu'nun belirlediği gerekli belgelerin yanı sıra, güncel olarak bilinen fiyatı: 50 Euro vize ücreti ödenmesi gerekmektedir.
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RODOS ADASI'NDA GEZİLECEK YERLER