Habertürk
        Rodin Erdoğan: Oyuncu değil, futbolcu olacağım - Magazin haberleri

        Rodin Erdoğan: Oyuncu değil, futbolcu olacağım

        Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in 16 yaşındaki oğulları Rodin Erdoğan; "Oyunculuk düşünmüyorum. Futbolcu olmayı hedefliyorum. Şu anda Ayazağaspor'dayım. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Allah, nasip ederse profesyonel futbolcu olacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:14
        "Oyuncu değil, futbolcu olacağım"
        Başrollerinde Belçim Bilgin ile Onur Tuna'nın yer aldığı üstlendiği 'Bağlantı Hatası' adlı filmin galası gerçekleştirildi. Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in 16 yaşındaki oğulları Rodin, annesini bu özel gecede yalnız bırakmadı.

        Gecede duygularını paylaşan Belçim Bilgin; "Oğlumun yanımda olmasından dolayı çok heyecanlıyım. İlk galam gibi hissediyorum" diyerek, mutluluğunu dile getirdi. Rodin Erdoğan ise "İkisi de mükemmel oyuncular. Annemi izlerken çok beğeniyorum, ikisiyle de gurur duyuyorum" sözleriyle hem annesine hem de babasına övgüde bulundu. Kariyer planıyla ilgili sorulara ise "Futbolcu olmayı hedefliyorum. Şu anda Ayazağaspor'da oynuyorum. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Allah, nasip ederse profesyonel futbolcu olacağım" yanıtını verdi.

        Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan, 2006–2018 yılları arasında evlilik yaşadı.
        Belçim Bilgin'in "B planında oyunculuk olabilir" sözlerine Rodin Erdoğan; "Anne - baba olarak değil, kendim olarak bir yere ismim olsun istiyorum. Bu yüzden oyunculuk düşünmüyorum" diyerek yanıt verdi.

        SHOW TV'de başlayacak olan yeni dizisi 'Bereketli Topraklar' hakkında da konuşan Belçim Bilgin, rolüyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: Çok uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım. Zehra'yı oynarken hiç yüzmediğim sularda yüzdüm. Beni daha önce bilmediğim derinliklere götürdü. Her gün sete büyük bir heyecanla gidiyorum. Zehra, bugüne kadar canlandırdığım hiçbir karaktere benzemiyor. İnsanlar 'iyi olmanın' çabasız bir şey olduğunu düşünüyor ama ben bu çağda iyi olmanın çok zor olduğuna inanıyorum. Bu rol, tam da bu düşüncemle örtüşüyor.

        "ADANA MUTFAĞI BENİ İNANILMAZ CEZBEDİYOR"

        Adana'da gerçekleşen çekimlerden de bahseden oyuncu; "Adana'ya âşık oldum. Çocukluğumda İskenderun'da iki buçuk yıl yaşamıştık. Hatıralarımda küçük gezilerle kalan bir Adana vardı ama şimdi şehrin sürprizlerle dolu olduğunu gördüm. Tarihi, yemekleri, insanları ayrı güzel. Adana mutfağı beni inanılmaz cezbediyor. Her şey yerinde güzel; glütensiz beslendiğim için her şeyin tadına az da olsa bakıyorum" diye konuştu.

        "ENGİN AKYÜREK OYUNCULUĞUNU ÇOK DERİNLEŞTİRMİŞ"

        Engin Akyürek ile ilk kez kamera karşısına geçtiğini belirten Belçim Bilgin, rol arkadaşı hakkında ise övgü dolu sözler söyledi: Engin oyunculuğunu çok derinleştirmiş. Hayata karşı duruşu, felsefesi, insanlığıyla kariyerini bütünlük içinde ilerletiyor. Sette herkesle kurduğu ilişki çok özel. Böyle bir partnerle çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum.

        #Belçim Bilgin
        #yılmaz erdoğan

