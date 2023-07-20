Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren evlendi

"BUNUN CİDDİ BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAMAYA BAŞLADIM"

Vücuduna yayılan kanserli hücrelerin ameliyatla alındığını dile getiren oyuncu, "Yöneteceğim ve başrolünde oynayacağım bir film vardı. Alabama'da çekimlere hazırlanırken doktor beni aradı ve karaciğerimde bir tümör daha bulduklarını söyledi. Ben de 'Oh, tamam' dedim. O anda bunun ciddi bir şey olduğunu anlamaya başladım" şeklinde konuşmuştu.

"YEMEK YEMEKTE ZORLANIYORDU"

Lundgren, doktorun kendisine tümörün ameliyat edilemeyecek kadar büyüdüğünü söylediğini de ekledi. Bu, Lundgren'in nişanlısı Emma Krokdal'ın söylediğine göre; korkunç yan etkileri olan farklı bir tedavi anlamına geliyordu.

Krokdal, "Ağzı, elleri, ayakları ağrıyordu ve sıcak, soğuk ya da baharatlı hiçbir şey yiyemiyordu. Yemek yemekte zorlanıyordu ve çok kilo verdi" demişti.