Robot yarışması ne zaman? 16. Uluslararası MEB Robot yarışması tarihi ve yeri

MEB 16.ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ

16.Uluslararası MEB Robot Yarışması için geri sayım sürerken MEB'den hatırlatma duyurusu geldi.MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Geri Sayım Başladı, Heyecan dorukta." 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan “16. Uluslararası MEB Robot Yarışması”, 13 kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmacı takımlara şimdiden başarılar dileriz." denildi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması, ortaokul ve dengi okullardan, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerine tüm öğrencilere hitap ediyor.