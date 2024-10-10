Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Robot yarışması ne zaman? 16. Uluslararası MEB Robot yarışması tarihi ve yeri

        Robot yarışması ne zaman? 16. Uluslararası MEB Robot yarışması tarihi ve yeri

        Milli Eğitim Bakanlığı 16. Uluslararası MEB Robot yarışması yapılacağını duyurdu. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması, ortaokul ve dengi okullardan, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerine tüm öğrencilere hitap ediyor. Peki 16. Uluslararası MEB Robot yarışması ne zaman, nerede yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 09:21 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          16.Uluslararası MEB Robot yarışması için geri sayım sürüyor. Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması, ortaokul ve dengi okullardan, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerine tüm öğrencilerini alakadar ediyor. İşte 16. Uluslararası MEB Robot yarışması detayları

        • 2

          ROBOT YARIŞMASI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

          Yarışma, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum'da, Millî Eğitim Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) paydaşlığıyla gerçekleştirilecek.

        • 3

          MEB 16.ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ

          16.Uluslararası MEB Robot Yarışması için geri sayım sürerken MEB'den hatırlatma duyurusu geldi.MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Geri Sayım Başladı, Heyecan dorukta." 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan “16. Uluslararası MEB Robot Yarışması”, 13 kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmacı takımlara şimdiden başarılar dileriz." denildi.

          MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması, ortaokul ve dengi okullardan, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerine tüm öğrencilere hitap ediyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!
        Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Hangi meyve hangi mevsimde yenmelidir?
        Hangi meyve hangi mevsimde yenmelidir?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        ABD'de seçim günü saldırı planlayan kişi yakalandı
        ABD'de seçim günü saldırı planlayan kişi yakalandı
        SPK'nın GSYF düzenlemesine eleştiri
        SPK'nın GSYF düzenlemesine eleştiri
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek
        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Habertürk Anasayfa