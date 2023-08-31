Robot süpürge ve airfreyer geliyor! 1 Eylül BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu erişime sunuldu!
BİM her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak indirimleri kaçırmak istemeyenler, "BİM aktüelde bu hafta hangi ürünler indirime giriyor?" Sorusunun yanıtını arıyor. Birbirinden farklı ürünlerin indirime gireceği BİM aktüel kataloğunda haftanın fırsatlarını sizler için derledik. İşte 1 Eylül 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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BİM, alışverişseverler tarafından merakla beklenen 1 Eylül aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta BİM aktüelde, notebook, android TV, yazıcı, kablosuz kulaklık, robot süpürge, airfryer, çay makinesi, tost makinesi, saç kurutma makinesi, ankastre set ve daha birçok ürün raflardaki yerini alacak. İşte 1 Eylül BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...
BİM 1 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Tcl 58 İnç Uydu Alıcılı Google Tv (13.999 TL)
Tcl 50 İnç Uydu Alıcılı Google Tv (9.999 TL)
Nordmende 50 İnç NM50350 Android Tv (8.799 TL)
Casper 8/128 Gb Cep Telefonu (7.999 TL)
Hp HP Notebook 7N4W2AA Ryzen 5 (10.999 TL)
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Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge (2.999 TL)
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge (2.499 TL)
Fakir Robot Süpürge RS 720 (4.799 TL)
Braun Blender Set MQ5245WH (1.599 TL)
Kumtel Hamur Yoğurma Makinesi (1.499 TL)
Kumtel 70 L Turbo Fırın (1.799 TL)
Heifer Işıklı Kettle (379 TL)
Fakir Çay Makinesi (799,00 TL)
Siyah Cam Ankastre Set (799,00 TL)
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Paşabahçe Live Beautiful Landmark Kavanoz Çeşitleri 750 cc (55 TL)
Paşabahçe Live Beautiful Landmark Kavanoz Çeşitler 2570 cc (85 TL)
Bonera Karnıyarık Tenceresi (189 TL)
Chef's Tava (99 TL)
Relax Çelik Termos (299 TL)
Borcam Fırın Tepsisi (99,00 TL)
Paşabahçe Fincan Takımı (149,00 TL)
Mutfak Seti 9 parça (99,00 TL)
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Vileda Spino Ultra Temizlik Seti (299 TL)
Okyanus Home Deterjan/Tablet Kutusu (59 TL)
Philips Hızlı Şarj Aleti DLP2610/12 (199 TL)
Philips El Feneri SFL3175 (149 TL)
Tekli Ayakkabı Rampası (10,00 TL)
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Valiz Çeşitleri Büyük Boy Valiz (629 TL)
Valiz Çeşitleri Orta Boy Valiz (529 TL)
Valiz Çeşitleri Küçük Boy Valiz (349 TL)
Molinella Lastikli Penye Çift Kişilik Çarşaf (89 TL)
Molinella Lastikli Penye Tek Kişilik Çarşaf (75 TL)