Ben ağacı yetiştiriyorum onlar da beni umutlandırıyorlar. Ben onlarla güldüğüm zaman o yapraklar yeşilleniyor. Ben kızdığım zaman o yapraklar yere düşüyor. Ağaçlar benim öz evlatlarımdır. Dört çocuğum, 4 bin de ağacım var ve ağaçlar da benim çocuklarımdır."