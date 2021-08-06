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Robinson Ziya'nın yangın üzüntüsü... "Kendimi kaybettim" - Haberler

Robinson Ziya'nın yüreği yanan ormanlara sızlıyor

Yıllar önce ölen eşinin anısına diktiği binlerce ağaçla yeşillendirdiği Keban Baraj Gölü'ndeki adada hayatını sürdüren Tuncelili Ziya Abay, Türkiye'nin birçok noktasında yanan ormanlar için büyük üzüntü duyuyor

06.08.2021 - 12:45 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Çakırbahçe köyünde doğan 83 yaşındaki Ziya Abay, Elazığ'da amcasının yanında uzun yıllar ticaretle uğraştıktan sonra eşi ve çocuklarıyla Eskişehir'e göç etti.

  • Burada açtığı antikacı dükkanıyla evini geçindiren Abay, 1995 yılında eşini trafik kazasında kaybetmesi üzerine aynı yıl memleketi Tunceli'ye döndü.

  • AA'nın haberine göre teknesiyle Keban Baraj Gölü'nde gezinti yaptığı sırada gördüğü bir adaya yerleşen Abay, adanın dört bir yanına, hayatını kaybettiği eşinin anısına meyve fidanları dikti.

  • Doğa sevgisiyle kurak bir adayı yıllar içinde 4 bin ağaçla yeşillendiren Abay, zamanının çoğunu adada yetiştirdiği elma, nar, şeftali, üzüm, ceviz, ayva ve kiraz ağaçları arasında geçiriyor.

     

  • İlerleyen yaşına rağmen özveriyle ağaçların bakım ve sulamasını yapan Abay, yöre sakinlerince roman kahramanı Robinson Crusoe'ye benzetildiği için Robinson Ziya olarak tanınıyor.

     

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