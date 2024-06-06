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        Haberler Ekonomi Kripto Para Robinhood, kripto para borsası Bitstampı satın alacak - Kripto Para Haberleri

        Robinhood, kripto para borsası Bitstampı satın alacak

        Hisse senedi alım satım platformu Robinhood, Lüksemburg merkezli kripto para borsası Bitstamp'ı yaklaşık 200 milyon dolar nakit karşılığında satın alacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 20:24 Güncelleme: 06.06.2024 - 20:24
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        Robinhood, kripto para borsasını alacak
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        Robinhood'dan yapılan açıklamada, şirketin Bitstamp'ı satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

        Bu stratejik satın almanın, şirketin ABD dışında daha iyi bir konuma gelmesini sağlayacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca Robinhood Crypto'nun dünya çapındaki genişlemesini de önemli ölçüde hızlandıracağı vurgulandı.

        Açıklamada, yaklaşık 200 milyon dolar nakit karşılığında yapılacak satın alma işleminin 2025'in ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

        Robinhood Crypto Genel Müdürü Johann Kerbrat, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Bitstamp'in satın alınmasının şirketin kripto işini büyütmede önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu stratejik birleşme sayesinde, ABD dışındaki ayak izimizi genişletmek ve kurumsal müşterileri Robinhood'a davet etmek için daha iyi bir konumdayız." ifadesini kullandı.

        Bitstamp Üst Yöneticisi Jean-Baptiste Graftieaux da dünya çapında en güvenilir ve şeffaf kripto platformlarından biri olarak bilindiklerine dikkati çekerek, "Bitstamp'ın platformunu ve uzmanlığını Robinhood ekosistemine getirmek, kullanıcılara uyumluluk, güvenlik ve müşteri odaklılığa sürekli bağlılık ile gelişmiş ticaret deneyimi sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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