2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan ve sarı-lacivertlilerin ardından ülkesine Feyenoord formasıyla dönen Robin van Persie, antrenör oldu. Geçen sezon futbolu bıraktığını açıklayan Hollandalı, yine bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat'ın ekibine katılıyor.

Altyapısından yetişiği ve futbolu bıraktığı Feyenoord'un önde gelen isimlerinden olan Van Persie, Dick Advocaat'ın ekibinde forvet antrenörü olarak görev yapacak.

Feyenoord Eredivisie'de geride kalan 24 haftada 13 galibiyet 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 47 puan toplayan Feyenoord, 53'er puanı bulunan Ajax ve AZ Alkmaar'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup da Feyenoord'da kiralık olarak top koşturuyor.