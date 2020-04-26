İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, koronavirüs nedeniyle ertelenen Serie A ve iki dönem çalıştırdığı Inter hakkında konuştu.

İtalyan basınına konuşan Mancini, Inter'de 2004-08 yılları arasında görev yaptığı dönemle ilgili olarak, "Çok güçlü bir takım kurmuştuk ancak ben ayrıldıktan sonra kadroya dört veya beş belirleyici oyuncu daha eklediler." dedi.

Tecrübeli teknik adam Inter'in Jose Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ni kazanması hakkında da görüşlerini dile getirdi ve "Bence er ya da geç Inter, benim açtığım dönemle Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaktı. Elbette şüphesiz Jose Mourinho'nun da hakkı teslim edilmeli.” ifadesini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Serie A'nın durumuna da değinen Roberto Mancini, "Dürüst olalım, ben de eve kapanmaktan bıktım ve 60 gün birini delirtmek için yeterli. Milli takım teknik direktörü olarak bencilce konuşacak olursam; Serie A'nın devam etmemesinin daha iyi olacağını söyleyebilirim çünkü oyuncular yaz boyunca üst üste çok fazla maç yaparsa, mola veremeyecekler ve sakatlıklara karşı daha hassas olacaklar." diye konuştu.

Mancini yine de oyuncuların sahaya dönmek istediğini düşündüğünü söyleyerek, "Oyuncularımın sahalara geri dönmek için sabırsızlandığını biliyorum, bu yüzden umarım onlar için mümkün olan en kısa sürede bu işi halledebiliriz." dedi.