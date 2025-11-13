Roberto Mancini, Al Sadd'a imza attı
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd'ın başına getirildi.
Giriş: 13.11.2025 - 15:21 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:21
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd ile anlaşmaya vardı.
Katar kulübünden yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, Al Sadd ile 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı." denildi.
Galatasaray'ı 2013-2014 sezonunda çalıştıran Mancini, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
