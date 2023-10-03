Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Robert Pattinson: Aşağılanma korkum var - Magazin haberleri

        Robert Pattinson: Aşağılanma korkum var

        Kişisel kaygılarını açıklayan Robert Pattinson, "Aşağılanma korkum var" dedi. Ünlü oyuncu, "Bu dünyadaki en stresli şey" diyerek, aktör olmanın düzensiz doğası nedeniyle böyle hissettiğini sözlerine ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 09:04 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İngiliz aktör Robert Pattinson, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Pattinson, bir röportaj verdi. Harry Potter'da hayat verdiği 'Cedric Diggory' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu, Jordan Firstman'ın sorularını yanıtladı.

        • 2

          "KENDİMİ BAŞARISIZ GİBİ HİSSEDECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

          Robert Pattinson, "Sürekli hayatımın büyük çoğunluğunu işsiz ve çaresiz geçireceğimi ve kendimi tam bir başarısız gibi hissedeceğimi düşünüyorum. Bence hayat böyle bir şey" dedi.

          Jordan Firstman, ünlü aktöre "Eğer Robert Pattinson bunu söylüyorsa hiç kimse için tatmin olma umudu yok demektir" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "BU DÜNYADAKİ EN STRESLİ ŞEY"

          Robert Pattinson, Jordan Firstman'ın bu sözlerinin üzerine oyunculuğun iş güvencesinden yoksun bir kariyer anlamına geldiğini anlattı. Pattinson, "Bu dünyadaki en stresli şey" diyerek, aktör olmanın düzensiz doğası nedeniyle böyle hissettiğini açıkladı.

        • 4

          "AŞAĞILANMA KORKUM VAR"

          Neden iyi olduğuna inandığı projelerde yer aldığını da açıklayan Robert Pattinson, "Çok ama çok derin bir aşağılanma korkum var" şeklinde konuştu.

        • 5

          "İNSANLAR SENİN EZİK OLDUĞUNU SÖYLEYECEK"

          Ünlü oyuncu, ardından, "Ayrıca, bunun size bağlı olduğunu da biliyorsunuz. Dandik bir senaryo olduğunu ya da yönetmenin hıyarın teki olduğunu falan söyleyebilirsiniz ama günün sonunda kimse bunun nedenlerini umursamayacaktır ve insanların büyük çoğunluğu elinden gelenin en iyisini yapsan bile senin ezik olduğunu söyleyecek" dedi.

          Fotoğraflar: AP

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        İstanbul'da yaşandı! 13 yaşında kız çocuğu... Takside taciz!
        İstanbul'da yaşandı! 13 yaşında kız çocuğu... Takside taciz!
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Habertürk Anasayfa