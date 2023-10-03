Robert Pattinson: Aşağılanma korkum var
Kişisel kaygılarını açıklayan Robert Pattinson, "Aşağılanma korkum var" dedi. Ünlü oyuncu, "Bu dünyadaki en stresli şey" diyerek, aktör olmanın düzensiz doğası nedeniyle böyle hissettiğini sözlerine ekledi
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İngiliz aktör Robert Pattinson, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Pattinson, bir röportaj verdi. Harry Potter'da hayat verdiği 'Cedric Diggory' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu, Jordan Firstman'ın sorularını yanıtladı.
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"KENDİMİ BAŞARISIZ GİBİ HİSSEDECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"
Robert Pattinson, "Sürekli hayatımın büyük çoğunluğunu işsiz ve çaresiz geçireceğimi ve kendimi tam bir başarısız gibi hissedeceğimi düşünüyorum. Bence hayat böyle bir şey" dedi.
Jordan Firstman, ünlü aktöre "Eğer Robert Pattinson bunu söylüyorsa hiç kimse için tatmin olma umudu yok demektir" ifadelerini kullandı.
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"BU DÜNYADAKİ EN STRESLİ ŞEY"
Robert Pattinson, Jordan Firstman'ın bu sözlerinin üzerine oyunculuğun iş güvencesinden yoksun bir kariyer anlamına geldiğini anlattı. Pattinson, "Bu dünyadaki en stresli şey" diyerek, aktör olmanın düzensiz doğası nedeniyle böyle hissettiğini açıkladı.
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"AŞAĞILANMA KORKUM VAR"
Neden iyi olduğuna inandığı projelerde yer aldığını da açıklayan Robert Pattinson, "Çok ama çok derin bir aşağılanma korkum var" şeklinde konuştu.
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"İNSANLAR SENİN EZİK OLDUĞUNU SÖYLEYECEK"
Ünlü oyuncu, ardından, "Ayrıca, bunun size bağlı olduğunu da biliyorsunuz. Dandik bir senaryo olduğunu ya da yönetmenin hıyarın teki olduğunu falan söyleyebilirsiniz ama günün sonunda kimse bunun nedenlerini umursamayacaktır ve insanların büyük çoğunluğu elinden gelenin en iyisini yapsan bile senin ezik olduğunu söyleyecek" dedi.
Fotoğraflar: AP