Robert Downey Jr. Marvel'a Doctor Doom olarak dönüyor
Iron Man (Demir Adam) karakteriyle hafızalara kazınan Robert Downey Jr, Marvel süper kahramanlar dünyasına 'Doctor Doom' olarak dönüyor
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'Iron Man / Tony Stark' karakteriyle süper kahramanlar dünyasına damga vuran Robert Downey Jr, Marvel Sinematik Evreni'ne dönüyor.
Robert Downey Jr., San Diego Comic-Con Hall'da 'Marvel'ın en kötü karakterlerinden biri olan 'Doctor Doom'u canlandıracağını açıkladı. Ünlü oyuncu, sahnede maskeli kişiler arasında yer aldıktan sonra maskesini çıkararak 'Avengers: Doomsday' rol alacağını açıklayarak hayranlarını şaşırttı.
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Tüm zamanların gişe rekorunu kıran 'Avengers: Endgame' ile seriye veda eden Robert Downey Jr, San Diego Comic-Con etkinliğinde maskeyi çıkardığında "Yeni maske, aynı görev. Ne söyleyebilirim ki? Karmaşık karakterleri canlandırmayı seviyorum" dedi.
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Ünlü oyuncunun 'Doctor Doom' karakterine hayat vereceği film hakkında detaylar henüz bilinmiyor. Ancak 'Doctor Doom'un 'Avengers: Doomsday'in merkezinde olacağı düşünülüyor.
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Downey Jr. ile beraber Russo Kardeşler de hem 'Fantastic Four: First Steps' hem de 'Avengers: Secret Wars' filmlerinin yönetmenliğini üstlenmek üzere Marvel Sinematik Evreni'ne dönüyor.