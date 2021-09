Robert De Niro’nun en iyi 10 performansı

BİR ZAMANLAR AMERİKA (1984)

(Once Upon a Time in America)



Harry Grey'in romanından Sergio Leone'nin de dahil olduğu kalabalık bir kadro tarafından sinemaya uyarlanan film, yaklaşık 35 yıllık bir dönemde yaşananları lineer olmayan bir hikâye kurgusuyla anlatır... İki arkadaşın çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık çağını kapsayan hayat hikâyesi, 20. yüzyıl ABD tarihinin kritik sayfaları arasında şekillenir... Usta yönetmen Sergio Leone, aşk, ihanet ve arkadaşlığa odaklanır; insanın her şeyin sonunda ne elde edebildiğini sorgular. De Niro, filmin ana karakteri David ‘Noodles’ Aaronson’un farklı yaşlarındaki ruh hallerini, tutkularını, günahlarını incelikle yorumlar. Gerçek süresi 3 saat 49 dakikadır ama ABD’li dağıtımcılar Leone’nin versiyonunu katlederek filmi 2 saat 19 dakikaya indirirler. Eleştirmenlerin öfkesiyle karşılaşan bu kısa versiyon, ABD’de hiç beğenilmez. İşte bu yüzden, De Niro’nun başarılı performansının değeri, Avrupa’ya göre çok daha geç anlaşılır kendi ülkesinde.