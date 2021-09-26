Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Robert De Niro’nun en iyi 10 performansı

Bu hafta gösterime giren komedi filmi ‘İyi Olan Kazansın’ (War with Grandpa) vesilesiyle 78 yaşındaki tecrübeli oyuncu Robert De Niro’nun en iyi performanslarını hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

26.09.2021 - 00:10 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • MEAN STREETS (1973)

    Hem Martin Scorsese’nin hem Robert De Niro’nun kariyerindeki dönüm noktalarından biri… Filmin ana karakteri, Harvey Keitel’ın canlandırdığı Charlie’dir. Küçük İtalya’nın sokaklarında mafya patronu amcasının yanında çalışır. Başka dertleri vardır ama film ilerledikçe yakın arkadaşı Johnny Boy’un (Robert De Niro) hayatının en büyük sorunu haline geldiğini görürüz. Johnny, kimsenin sözünü dinlemeyen, borçlarını ödemeyen, sürekli sorun çıkaran, gözü yükseklerde biridir. Johnny’nin yakında ‘biletinin kesileceği’ni anlayan Charlie onu korumak için elinden geleni yapar. Ama Johnny, Charlie’nin uyarılarına kulak asmaz. De Niro, Johnny’yi, Metot Oyunculuğu tekniğiyle öyle bir yorumlar ki aktörü tümüyle unutur, karaktere yoğunlaşırız. Katlanmakta zorluk çektiğimiz bir karakterdir belki ama olanca gerçekçiliğiyle orada karşımızdadır. O yıllarda filmi seyredenler, De Niro’nun oyunculuğundan söz etmeden geçemezler. Kaldı ki, bu filmin ardından kariyerinin en önemli teklifleri peş peşe gelmeye başlar.

  • BABA II (1974)
    (The Godfather Part II)

    Yönetmen Francis Ford Coppola, ‘Baba’nın (1972) kazandığı büyük başarının ardından sadece bir devam filmi çekmek istemiyor, baba ile oğulun farklı dönemlerdeki ve aynı yaşlardaki hikâyelerini paralel olarak anlatmak istiyordu. Michael Corleone’yi elbette Al Pacino oynayacaktı. Don Corleone’nin gençliğini ise ‘Mean Streets’ ile çıkış yapan Robert De Niro’ya teslim etti. De Niro’nun kariyeri için çok önemli bir adımdı. İlk filmde Marlon Brando gibi efsane bir oyuncunun canlandırdığı karakterin gençliğini oynayacaktı. Vito Corleone’nin, ‘Mean Streets’de canlandırdığı Johnny Boy karakteriyle İtalyan kökenli olmak dışında uzak yakın hiçbir ilgisi yoktu. De Niro, ailesini korumak, oğullarını geçindirmek isteyen yoksul bir göçmenin yükseliş öyküsünü ilk filmdeki karakterle olan bağını hiç koparmadan, gösterişsiz ama çok sağlam bir yorumla getirdi karşımıza. Aslında Al Pacino ile birlikte başrol oynadıkları bir filmdi. Ama yardımcı kategoride aday gösterildi ve Akademi de ona ilk adaylığında Oscar’ı verdi.

  • TAKSİ ŞOFÖRÜ (1976)
    (Taxi Driver)

    Vietnam gazisi New Yorklu taksi şoförü Travis Bickle, bugün sinema tarihinin en unutulmaz anti kahramanlarından biri olarak anılıyorsa bunda hiç kuşkusuz Robert De Niro’nun çok büyük bir payı var. 33 yaşındaki aktör, kariyerinin ilk yıllarında tam bir Metot Oyuncusu gibi uzun bir hazırlık dönemi geçirirdi. Travis karakteri için yönetmen Martin Scorsese ile uzun bir ön çalışma yapmışlar, karakterin filmde söz edilmeyen geçmiş öyküsünü birlikte oluşturmuşlardı. Ayrıca filmdeki rolü için New York’ta bir süre farklı vardiyalarda taksi şoförü olarak çalışıp, yolcu taşımıştı. Travis Bickle, daha önce oynadığı hiçbir karaktere benzemiyordu. Aslına bakarsanız. Travis’in sinema tarihinde de çok fazla bir benzeri yoktu. İyi ya da kötü adam değildi. Bundan çok daha fazlasıydı. Bir sosyopat olmasına karşılık kendini hep iyilerin yanında gören ve silahla kahraman olunabileceğine inanan biriydi. ‘Taksi Şoförü’ bugün bir modern klasik olarak kabul ediliyor. De Niro’nun Travis Bickle yorumu ise sinema tarihinin en iyi oyunculuk performansları arasında yer alıyor.

  • AVCI (1978)
    (The Deer Hunter)

    Robert De Niro’ya 4 yıl içinde üçüncü Oscar adaylığını getiren film, Vietnam Savaşı’na giden Pennsylvania’lı üç işçi arkadaşın hikâyesini anlatır. ABD ordusuna katılmadan hemen önce kasabada, herkesin çılgınca eğlendiği bir düğün töreninde tanıdığımız Michael (De Niro) ve Nick (Christopher Walken), savaş sırasında ağır deneyimler yaşar, esir düştüklerinde Rus ruleti oynanmaya zorlanırlar. Savaş ikisi için de masumiyetin kaybı anlamına gelir. Ancak her ikisi de süreçten farklı etkilenirler. Michael daha güçlü kalır, Nick ise yaşadığı travmadan çıkamaz… Michael, savaş sonrasında Nick’i kurtarmak üzere bir kez daha Vietnam’a dönmek zorunda kalır. De Niro, film boyunca çok farklı psikolojik aşamalardan geçen Michael karakterini derinlerden yakalayan gösterişsiz ama güçlü bir yorumla gelir karşımıza. Michael Cimino’nun yönettiği ‘Avcı’, o yıl en iyi film dahil beş kategoride Oscar alır.

  • KIZGIN BOĞA (1980)
    (Raging Bull)

    Robert De Niro, eski orta sıklet dünya boks şampiyonlarından Jake La Motta’nın otobiyografisini ‘Baba 2’ filminin setinde okur. La Motta’nın üslubunu sevmese de hayat hikâyesinden çok etkilenir. Kitabı alıp Martin  Scorsese’ye götürür ama olumlu yanıt alamaz. Scorsese boks filmi çekmek istemediğini söyler. Yapımcılar ise ancak Scorsese yönetmenliği kabul ederse proje ile ilgileneceklerini söylerler. De Niro, birkaç yıl sonra Scorsese’i nihayet ikna edebildikten sonra Jake La Motta ile irtibata geçer ve onunla uzun zaman geçirir. La Motta’nın gözetiminde boks eğitimi almakla kalmaz, uzun antrenmanların ardından birkaç boks maçı dahi yapar. Scorsese ile birlikte senaryoya son halini birlikte verir ve oyuncu kadrosunu birlikte oluştururlar. Bir oyuncu olarak her aşamasına dahil olduğu filmde, kıskançlık krizleri ve çeşitli kompleksleri nedeniyle kendisine ve yakınlarına hayatı zehir eden Jake La Motta’da mükemmel bir performans çıkarır, Oscar başta olmak üzere birçok ödül kazanır. ‘Kızgın Boğa’ bugün hem Scorsese’nin hem de De Niro’nun en iyi filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.