Robert De Niro’nun en iyi 10 performansı

BÜYÜK HESAPLAŞMA (1995)

(Heat)



Michael Mann'in yazıp yönettiği “L.A. Takedown”, ABD televizyonlarında 27 Ağustos 1989'da yayınlandı. Mann, 6 yıl sonra aynı senaryoyu yeniden ele aldı ve onu 97 dakikalık bir TV filminden 2 saat 50 dakikalık gösterişli bir sinema filmine dönüştürdü. Hikâye aynıydı. Ama ikinci film her şeyiyle o kadar iyiydi ki, ilki onun yanında neredeyse müsvedde gibi kalıyordu. En etkileyici yanı, sadece biçimsel olarak değil duygusal olarak da ilk filmden daha güçlü olmasıydı. Çünkü Mann, bu kez karakterlere büyük özen göstermiş, Al Pacino ve Robert De Niro gibi iki büyük oyuncuyla çıkmıştı yola. De Niro, filmde “büyük balık” peşinde koşan usta soyguncu Neil McCauley’yi canlandırıyordu. Onu yakalamak isteyen tutkulu poliste Pacino, duygularını sürekli dışa vuran ve çok konuşan bir polisti. De Niro ise buzdağı kadar serinkanlı, çok sakin, özgüvenli ama aynı zamanda melankolik bir karakterdi. Zıtlıkları filme çok şey katıyordu. İkisini bir araya getiren kafe sahnesi ise filmin zirve anlarından biriydi.