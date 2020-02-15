Oyuncu, 2004 yılında Robert De Niro ile yeniden nikah masasına otururken yapılan evlilik sözleşmesine göre Hightower'a boşanma durumunda altı milyon dolarlık bir daire, 500 bin dolar nakit ve bir milyon dolar nafaka verilmesini öngörüyordu. Ancak Grace Hightower, evlilik dönemindeki zenginleşme göz önünde bulundurulduğunda 500 milyon dolarlık (2.9 milyar TL) servetin yarısını talep ediyor.