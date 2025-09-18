Robbie Williams, Taylor Swift yüzünden albümünü erteledi

Robbie Williams, rekortmen şarkıcı Taylor Swift ile çakışmamak için 'Britpop' adlı albümünün çıkışını erteledi.

Eski 'Take That' grubu yıldızının 'Britpop' adlı yeni albümünün bu sonbaharda yayınlanacağı, mayıs ayında duyurulmuştu. Ancak Taylor Swift'in 3 Ekim'de yayınlanacak 'The Life of a Showgirl' albümüyle listelerde rekabet etmek zorunda kalmamak için Williams, albümün çıkışını Şubat 2026'ya erteledi.

Albüm için ön sipariş veren Robbie William hayranlarına; "Program değişiklikleri nedeniyle Britpop artık 6 Şubat 2026'da yayınlanacak" yazılı bir mesaj gönderildi.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, yeni albümüyle listelerde bir numaraya yerleşirse, Birleşik Krallık'ta en çok liste başı albümü olan sanatçı olacak ve The Beatles'ı geride bırakacak.

Ancak ABD'li rekortmen şarkıcı Taylor Swift'in ilk hafta satışlarının, son yıllarda albüm çıkaran diğer sanatçıları geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.