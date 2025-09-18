Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Robbie Williams, Taylor Swift yüzünden albümünü erteledi - magazin heberleri

        Robbie Williams, Taylor Swift yüzünden albümünü erteledi

        Robbie Williams, Taylor Swift'in gerisinde kalma korkusuyla yeni albümünü beklemeye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 14:38 Güncelleme: 18.09.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taylor korkusu erteleme getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Robbie Williams, rekortmen şarkıcı Taylor Swift ile çakışmamak için 'Britpop' adlı albümünün çıkışını erteledi.

        Eski 'Take That' grubu yıldızının 'Britpop' adlı yeni albümünün bu sonbaharda yayınlanacağı, mayıs ayında duyurulmuştu. Ancak Taylor Swift'in 3 Ekim'de yayınlanacak 'The Life of a Showgirl' albümüyle listelerde rekabet etmek zorunda kalmamak için Williams, albümün çıkışını Şubat 2026'ya erteledi.

        Albüm için ön sipariş veren Robbie William hayranlarına; "Program değişiklikleri nedeniyle Britpop artık 6 Şubat 2026'da yayınlanacak" yazılı bir mesaj gönderildi.

        İngiliz şarkıcı Robbie Williams, yeni albümüyle listelerde bir numaraya yerleşirse, Birleşik Krallık'ta en çok liste başı albümü olan sanatçı olacak ve The Beatles'ı geride bırakacak.

        Ancak ABD'li rekortmen şarkıcı Taylor Swift'in ilk hafta satışlarının, son yıllarda albüm çıkaran diğer sanatçıları geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Taylor Swift
        #Robbie Willams
        #yeni albüm
        #müzik

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        Habertürk Anasayfa