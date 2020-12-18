CIVA ZEHİRLENMESİ NASIL OLUR?

Cıva doğal olarak balıklarda, kabuklu deniz hayvanlarında ve balık yiyen hayvanlarda oluşan bir elementtir. Marlin, köpek balığı ve kılıç balığı dahil olmak üzere besin zincirinin tepesindeki balıklarda daha yüksek seviyeler bulunur. Kişilerin kabuklu deniz ürünlerini ve belirtilen balıkları fazla tüketmesiyle vücutlarında cıva miktarı yükselir.

Cıvaya çok fazla maruz kalmak beyne, kalbe, böbreklere, akciğerlere ve bağışıklık sistemine zarar verebilir. Metal, doğmamış bebeklerin veya küçük çocukların kan dolaşımındaysa, insan sinir sistemlerine zarar verir, bu da onların düşünmesini ve öğrenmesini zorlaştırır. Cıva zehirlenmesi sonucu zayıf periferik görüş, el ayak koordinasyon eksikliği ve kas güçsüzlüğü ortaya çıkıyor.