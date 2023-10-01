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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu RKC Waalwijk - Ajax maçında korkutan anlar! Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen bilincini kaybetti - Futbol Haberleri

        RKC Waalwijk - Ajax maçında korkutan anlar! Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen bilincini kaybetti

        Hollanda Ligi'ndeki RKC Waalwijk - Ajax maçı, Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen'in Ajaxlı Brobbey ile çarpışmasının ardından bilinci kaybetmesi üzerine tatil edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki kalecinin durumu ciddiyetini koruyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 00:32 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:32
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          Hollanda Ligi'nde oynanan RKC Waalwijk- Ajax maçında futbolseverleri korkutan bir an yaşandı.

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          Waalwijk'in kalecisi Etienne Vaessen, bir pozisyon sırasında Ajax oyuncusu Brian Brobbey ile sert bir şekilde çarpıştı.

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          Bilincini kaybeden ve hayati tehlikesi bulunan Vaessen'in etrafı tedavi sırasında bir perde ile kapatıldı.

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          İlk müdahalesi saha içinde yapılan kaleci daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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          Mücadelenin hakemi ise bu olayın ardından karşılaşmayı tatil etti.

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