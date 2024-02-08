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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Rizespor, Muammer Sarıkaya'yı açıkladı - Çaykur Rizespor Haberleri

        Rizespor, Muammer Sarıkaya'yı açıkladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:48
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        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul temsilcisiyle varılan anlaşmanın ardından futbolcu ile görüşüldüğü belirtilerek, "25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada Muammer Sarıkaya'ya "Hoş geldin." denilerek, başarı temennisinde bulunuldu.

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