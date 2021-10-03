Galatasaray, son bölümde 10 kişi kaldığı maçta Çaykur Rizespor'u 90+11'de gelen golle 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların attığı son gole Rizespor cephesi büyük tepki gösterdi. Karadeniz ekibi, pozisyonun başlangıcında Halil'in faul yaptığını, sonrasında da Diagne'nin topu taşırken 2 oyuncularını faulle indirdiğini savundu.

Hakem Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından golü verip maçı bitirirken sahayı polis korumasında terk etti.

Yorumcuların pozisyon hakkındaki değerlendirmeleri ise şöyle:

Ahmet Çakar: Türk hakemliği bu gece Rize de fiilen iflas etmiştir. Serdar Tatlı ve onu görevde ısrarla tutan TFF Başkanı kına yakabilirler.

Rıdvan Dilmen: Devrede inşallah bu maç sağlıklı biter demiştim. Çok sağlıklı bitmedi. Galatasaray'ın yediği gol ve Galatasaray'ın attığı gol. Bunlar tartışmaya açık pozisyonlar. Berkan'ın pozisyonunda hakem faul vermiyor Galatasaray lehine, o da gidiyor gol oluyor. Üstüne 7 dakika sonra bir gol daha oldu. Hakem falan kalmadı maçta. Hakem gitti. Her iki takıma da yanlış kararlar verdi.

Volkan Demirel: İlk pozisyonda, korner atılırken bir faul var. Diagne'nin koşusunda da Amerikan futbolundaki gibi ite kaka gitme var. Haydi hakem öyle yorumladı, VAR'daki hakemler ne yorumladı bunu sorgulamak lazım. Fenerbahçe'ye de olsa, aynı şeyi söylerdim.