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        Haberler Gündem Güncel Rize Valiliği'nden yaylacılara uyarı | Son dakika haberleri

        Rize Valiliği'nden yaylacılara "kış mevsimi" uyarısı

        Rize Valiliği, vatandaşları yaklaşan kış mevsimi öncesi yayla, mezra, yaylak ve mera alanlarını boşaltmaları konusunda uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 18:14 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:14
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        Rize Valiliği'nden yaylacılara uyarı
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        Rize Valiliği, vatandaşları yaklaşan kış mevsimi öncesi yayla, mezra, yaylak ve mera alanlarını boşaltmaları konusunda uyardı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim Perşembe itibarıyla yayla, mezra, yaylak ve mera alanlarında konaklama ve otlatma sezonunun sona erdiği belirtildi. Bu tarihten itibaren söz konusu alanlara elektrik sağlanmayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yol, ulaşım ve yol açma hizmetleri durdurulacaktır. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yoğun kar yağışı ve don olaylarının yaşanması beklenmekte olup mevcut hava koşulları can ve mal güvenliği açısından riskler oluşturabilir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin ve yaylacılarımızın yayla, mezra, yaylak ve mera alanlarını boşaltmaları önemle rica olunur. Kış koşullarına hazırlık kapsamında alınacak bu tedbirlerin güvenliğiniz için gerekli olduğunu hatırlatırız."

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