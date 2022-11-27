Otomobil üç metreden düştü! 2 ölü, 3 yaralı

AA'nın haberine göre, Karadeniz Sahil Yolu Rize geçişi Çiftekavak mevkisinde, Polat Y. yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı.

Yaklaşık üç metre yükseklikten balıkçı barınaklarının bulunduğu alana düşen otomobildeki Bilal Çukur (18) ve Mazlum Şentürk (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan sürücü Polat Y. ile araçtaki Berat Aşkın U. ve Muhammet Yasin A., Rize'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Rize Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatırken olay yerinde hayatını kaybeden Çukur ve Şentürk'ün cenazeleri Rize Adlı Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.