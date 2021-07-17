Rize'de sel dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İHA

Yaşanan sel ve heyelan anı bir evin güvenlik kameralarına yansırken, yıkılma tehlikesi geçiren bir binadan ise vatandaşların son anda çıktığı görüntülere yansıyor.

Heyelanın bir binanın yarısını koparıp götürdüğü anlar kamera kayıtlarında görülürken, yaşanan panik ve korku ile koşuşturmacalar da dikkat çekiyor.



Öte yandan Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Onur mahallesinde büyük yıkıma neden olan selde Karali ailesinin yaşadığı evinin bir bölümü de heyelan sonucu toprak altında kalmış, anne Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali toprak altında kalarak hayatlarını kaybetmişti.