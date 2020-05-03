Rize'de baharla canlanan doğa görsel şölen sunuyor

Havaların ısınmasıyla ilkbaharın kendini hissettirmeye başladığı Çamlıhemşin'de, doğa rengarenk örtüsüne büründü.

En önemli turizm merkezlerini bünyesinde barındıran Çamlıhemşin ilçesi ve yaylalarında, ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Dünyaca ünlü Ayder Yaylası, Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın önemli bölümünü kapsayan Zilkale, Fırtına Deresi, Palovit, Gelintülü Şelaleleri'ne sahip ilçede, yeşeren doğa görsel şölen sunuyor.