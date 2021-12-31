Omicron varyantına yakalandı!

"Çukur", "İçerde", "Kuzey Güney" ve "Kaybedenler Kulübü" gibi birçok projede yer alan Rıza Kocaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Omicron varyantına yakalanan Kocaoğlu, yeni yıla karantinada girecek.

Haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ünlü oyuncu, gönderisine, "Omicron, selam aleyküm..." notunu düştü. Takipçileri Rıza Kocaoğlu'na "Geçmiş olsun." mesajları yağdırdı.