Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        65
        Fenerbahçe
        FB
        61
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        47
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        36
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Gaziantep FK
        GFK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Diğer Güreş Rıza Kayaalp, 4 yıl men cezasına itiraz edecek - Diğer Haberleri

        Rıza Kayaalp, 4 yıl men cezasına itiraz edecek

        Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası alan milli güreşçi Rıza Kayaalp, karara itiraz edeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:15 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 yıl men cezasına itiraz edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verilen milli güreşçi Rıza Kayaalp, karara itiraz edileceğini söyledi.

        Rıza Kayaalp,"Trimetazidine" isimli yasaklı maddenin 28 Mayıs 2024'te alınan numunesinde tespit edildiği için 4 yıl men cezasına çarptırılan Rıza Kayaalp, karara itiraz edeceklerini belirterek "Bir maçım vardı. Olimpiyat sonrası güreşi bırakacaktım. Ben, mücadeleme devam ediyorum. Sonuçta güreşi bırakmış bir adamım. Karara itiraz edeceğiz. Olimpiyattan iki buçuk ay önceki kampta kulağım çınladığı için bir ilaç kullandım. Ceza da bundan dolayı verildi. İlacın da bir faydası yok. Güç veren bir ilaç değil. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararına itiraz edeceğiz. Kalben rahatım ama beynim olayı sindiremiyor. Bir kulak ilacı yüzünden böylesine kariyerli bir sporcunun spor hayatı engellenemez." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        Habertürk Anasayfa