04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, açıklamalarda bulundu.
İtalya'nın başkenti Roma'da 10-16 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mindere çıkacak Rıza Kayaalp, "Bu sene biraz Avrupa Şampiyonası erken tarihte. Olimpiyattan dolayı. İtalya'da 10. kez Avrupa şampiyonluğunu kovalayacağım. İnşallah, nasip olur. Hazırlıklarımız bitti sayılır. İnanıyorum ki gerekeni milletimiz adına yapacağız. Yeter ki biz istekli ve savaşçı olalım. Çalışınca zaten Allah karşılığını veriyor. Kafa olarak rahatım. Altın madalyayı alıp olimpiyata daha motive hazırlanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Avrupa'da 9 kez altın madalya kazanmasının kendisini rehavete sokmadığını vurgulayan Rıza, "Sonuçta şuna inanmak lazım, çalışmadan alın teri dökmeden hiçbir şeyin garantisi yoktur. Her işte böyledir. Allah her zaman çalışana nasip ediyor. Bu güç sporu, çalışmadan şampiyon olmak zor. O yüzden her zaman daha çok çalışmaya gayret ediyorum. Hiçbir zaman rehavete kapılma durumum olamaz. Biraz performansınız düştüğü zaman 10 rakibin karşıma dikileceğini biliyorum. Ciddi hazırlanıp karşılığını alıyoruz." diye konuştu.
"NASİP OLURSA GÜZEL BİR ŞEKİLDE BU İŞİ SONLANDIRMIŞ OLURUZ"
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerinin sonunda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmayı çok istediğini dile getirdi.
Olimpiyat heyecanının son birkaç ay kala çok yaşandığını aktaran şampiyon güreşçi, "Son birkaç ay kala rüyalar görmeye başlayacağız. Şu an önümüzde şampiyona var. Tabii ki hedefim olimpiyatta altın madalya kazanmak. Kalben buna inanıyorum. Nasip olursa güzel bir şekilde bu işi sonlandırmış oluruz, ondan sonra da birkaç yıl daha bu işi sürdürüp bitirmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.
"İNSANİ ÖNLEMLER ALIRSAK DOĞAL AFETLERDEN DAHA AZ ZARARLA ÇIKARIZ"
Rıza Kayaalp, geçtiğimiz ay Elazığ'da meydana gelen, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.
Her zaman yardım gönüllüsü olarak sosyal sorumluluk projelerine destek verdiğini ifade eden Rıza, yapılacak binalarda sıkı önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Tabii ki öncelikle Allah bizi bu afetlerden korusun diyoruz ama önlemini de almak gerekli. Müteahhitlerin işlerini iyi yapması gerekiyor. Sonuçta bu dünyanın geçici olduğunu bilmeliler. Bir demirin az takılmasının nelere mal olduğunu görüyoruz. Kalitesiz malzeme kullanılmamalı, 5-10 kuruş daha kazanayım diye kötü işçilik yaparak sattıkları binalarda insanlar ölebiliyor. Devletimiz tabi bunun kontrolünü yapıyor ama sonuçta yapmak isteyen yine yapar. Eğer az malzeme, demir kullanıyorsa rahatsız olmalı. Yoksa birilerini kandırmak çok kolay. İnsani önlemler alırsak doğal afetlerden daha az zararla çıkarız. Yoksa 10 şiddetindeki bir depreme en sağlam bina da dayanmaz. Deprem için önlemleri almalıyız."
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