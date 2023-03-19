Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor

Rıza Çalımbay rekor kırdı!

DG Sivasspor'un MKE Ankaragücü ile oynadığı maçla birlikte Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör oldu

Giriş: 19.03.2023 - 19:34 | Güncelleme: ABONE OL
Rıza Çalımbay rekor kırdı!
İHA

Sivasspor ile MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayla birlikte kırmızı-beyazlı takımın deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni bir rekorun sahibi oldu.

Çalımbay, Ankaragücü mücadelesiyle birlikte Süper Lig'deki 622. maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör oldu.

Çalımbay'ı 621 maçla Samet Aybaba takip etti. Listenin 3. sırasında 593 maçla Şenol Güneş, 4. sırasında ise 542 maçla Aykut Kocaman yer aldı. 542 karşılaşmayla listenin 5. sırasında ise Yılmaz Vural yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Coğrafi işaretle tescillendi
Coğrafi işaretle tescillendi
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
İstinat duvarı çöktü! 3 ev tahliye edildi
İstinat duvarı çöktü! 3 ev tahliye edildi
Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.