Rıza Çalımbay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Beşiktaş'ın yeni direktörü Rıza Çalımbay mı oldu?

Beşiktaş forması ile en çok maça çıkan oyuncu olan Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ta 494 lig maçı ve 41 gol atmıştır. Yıllarca Beşiktaş’ta kaptanlık yaptıktan sonra 1996’da jübile yapmıştır. İngiltere’de teknik direktörlük kursuna gittikten sonra Teknik direktörlüğe de yine Beşiktaş’ta Christoph Daum'un yardımcı antrenörü olarak başlamıştır.