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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Rıza Çalımbay: Kazandığımız 1 puan için mutluyuz - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Rıza Çalımbay: Kazandığımız 1 puan için mutluyuz

        Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazandığımız 1 puan için mutluyuz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:11 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:11
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        "Kazandığımız 1 puan için mutluyuz"
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        Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        "KAZANDIĞIMIZ 1 PUAN İÇİN MUTLUYUZ"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Şimdi bizim takımımızın puanlara ihtiyacı var. Kazandığımız 1 puan bile bizim için altın değerinde. Bugün de maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadık. Gol yedik, pozisyonlar yedik ama bizim de pozisyonlarımız oldu. Mücadeleyi bırakmadık. Maç bize göre çok iyi mücadelede geçti. Konya gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip ve zaten burası zor bir deplasman. Onun için kazandığımız 1 puan için mutluyuz” şeklinde konuştu.

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