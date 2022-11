Rıza Akın son yolculuğuna uğurlandı

"BENİM İÇİN HER ŞEYDİ"

Törende gözyaşları içerisinde konuşan Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro, “Adana’yı çok seviyordum. 2-3 sene sonra birlikte burada ailemizin yanında yaşamayı düşünüyorduk. Ama artık Adana’nın toprağı oldu. Benim için her şeydi. Baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile her şeydi. Ama ben her şeyi kaybettim” dedi.