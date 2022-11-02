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Rıza Akın beyin kanaması geçirdi, sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu Rıza Akın kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne?

Rıza Akın beyin kanaması geçirdi! Ünlü oyuncu Rıza Akın'ın sağlık durumu

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi. Kardeş Payı, Beyaz Gelincik gibi pek çok yapımda rol alan 65 yaşındaki ünlü oyuncunu tedavi altına alındı. İşte, Rıza Akın sağlık durumu...

Giriş: 02.11.2022 - 07:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi. Üzücü haberi Menderes Samancılar sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 65 yaşındaki ünlü oyuncu hastanede tedavi altına alınırken "Rıza Akın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?" soruları gündeme geldi. İşte, Usta oyuncu Rıza Akın'ın sağlık durumu...

  • ÜZÜCÜ HABERİ MENDERES SAMANCILAR DUYURDU!

    Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla usta oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

  • RIZA AKIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Menderes Samancılar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

  • RIZA AKIN KİMDİR?

    Rıza Akın, 15 Eylül 1957 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı'dır. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı (Adana'nın Tiyatro Tarihi - Doç. Nurhan Tekerek). Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 

  • 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Hâlen bir ulusal televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmaktadır.

    Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi’ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

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