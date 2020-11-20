Paylaşımıyla yeni projesini de duyuran şarkıcı, gönderisine şu notu düşmüştü:

Hayatta anın tadını çıkarmak ve içinde bulunduğun zaman için minnettar olmak zorundasın. Hayatımdaki en inanılmaz seyahatlerden biriydi. Minnettarım ama artık işe geri dönme vakti.

Neden bu arayı verdiğimi size göstermek için sabırsızlanıyorum. Ben ve ekibim için sizin için bir şeyler hazırlıyorduk. Çok heyecanlı! Sıkı durun! Bir şey geliyor.