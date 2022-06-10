"TEKLİF EDERSE KİMSE ŞAŞIRMAZ"

İkilinin birbirlerine çok aşık olduğunu belirten bir kaynak, "Bazı insanlar bunu oldukça hızlı görebilir ancak bir araya geldiklerinden beri neredeyse bir gün ayrı kalmadılar. Rita'nın dediğine göre Taika, onun için tek ve Taika, yakında evlilik teklif ederse arkadaşlarının hiçbiri şaşırmaz." şeklinde konuşmuştu.