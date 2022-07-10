Rishi Sunak, İngiltere'nin tarihine geçebilir

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Boris Johnson'ın istifası sonrası İngiltere'de tarihi bir an yaşanabilir. Çünkü Hindistan asıllı 42 yaşındaki Rishi Sunak, İngiltere'nin yeni Başbakan adayları arasında en güçlü isimler arasında yer alıyor.

Sunak Salı günü Maliye Bakanı olarak istifa etmişti. Bunu, Boris Johnson'a karşı başka istifalar da peş peşe izledi. Boris Johnson'ın istifa etmeyi kabul etmesinin ardından Muhafazakar Parti'de pek çok kişi İngiltere Başbakanı olmak için adaylığını açıklıyor.

Bunlardan biri de Sunak. Eğer gerçekleşirse, Sunak İngiltere Başbakanı olan ilk Hint kökenli kişi olacak.

RISHI SUNAK KİMDİR?

İngiltere'nin Southhampton bölgesinde Hintli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rishi Sunak, eczacı bir annenin ve pratisyen hekim bir babanın oğludur.

Oxford ve Stanford mezunu olan Sunak, Infosys'in kurucu ortağı ve Hindistan'ın en zenginlerinden Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murty ile evlidir. 2009 yılında evlenen çiftin Anoushka ve Krishna adında iki kızı var.

SUNAK'IN İNGİLİZ SİYASETİNE ADIM ATMASI

Sunak; Yorkshire, Richmond'dan seçildikten sonra ilk olarak 2015 yılında Parlamento Üyesi (milletvekili) oldu. Muhafazakar Parti'nin saflarında hızla yükseldi ve 'Brexit' çağrılarını destekledi. Sunak, Johnson'ın 'AB'den ayrılma' kampanyası sırasında destekçileri arasındaydı.

Şubat 2020'de İngiltere'nin en önemli mevkilerinden Maliye Bakanlığı'na atandığında tarih yarattı.

Sunak, Birleşik Krallık'ta toplu işsizliği önlediği bildirilen bir iş programını da içeren ekonomi paketiyle COVID-19 salgını sırasında popüler oldu.

Ancak varlıklı bir Hint aileden gelen eşinin İngiltere'de vergi ödememesiyle ilgili tartışmalar ve salgın sırasında tecrit kurallarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırılması itibarını zedeledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) destek veren Sunak, ekonomi politikası ve Johnson'ın vergileri daha hızlı düşürme isteği konusundaki gerginliklere rağmen ona sadık kaldı. Ancak Johnson'la ilişkisi, Sunak'ın yakın müttefiki ve eski kabine arkadaşı eski sağlık bakanı Sajid Javid ile birlikte istifa etmesiyle bozuldu.

Sunak istifa mektubunda "kamuoyu haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor" dedi. Sunak istifa mektubunda ayrıca ekonomi konusundaki gerginliklere de değinerek Başbakan'la yaklaşımlarının "temelde çok farklı" hale geldiğini söyledi. Sunak ve Javid'in istifası bakanların peş peşe görevi bırakmasını tetikledi ve Johnson hükümetinin çöküşünü hızlandırdı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.