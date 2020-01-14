Süper Lig'de son günlerde arka arkaya mesajları ifşalanan futbolculara yenileri eklendi. Rinda Jemines isimli bir Türk kullanıcı, Instagram'da Süper Lig forması giyen birbirinden ünlü futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etti.



İngilizce konuşarak yabancı biriymiş gibi davranan Rinda Jemines'in ifşaladığı futbolcular spor ve magazin gündemine bomba gibi düştü.

Rinda Jemines'in ifşaladığı futbolcular arasında Tolgay Arslan, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Muhammed Elneny ve Christian Luyindama gibi isimler bulunuyor.