Rihanna'ya 'hadis' tepkisi

RİHANNA'DAN AÇIKLAMA

Tepkilerin artmasının ardından Rihanna, özür dileyerek şu şekilde bir açıklamada bulundu:

Savage x Fenty Show’umuzdaki kasıtılı olmayan kocaman bir hataya dikkat çektikleri için Müslüman toplumuna teşekkür etmek istiyorum. Daha önemlisi bu dikkatsiz hata için gerçekten sizden özür dilemek istiyorum.

Birçok Müslüman erkek ve kız kardeşimizi incittiğimizi anlıyoruz ve inanılmaz bir şekilde üzgünüm! Tanrıya ya da herhangi bir dine karşı saygısızlık yapmıyorum ve o yüzden projemizde bu şarkıyı çalmak tamamen sorumsuzcaydı.

Bundan böyle, böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmayacağından emin olacağız. Bağışlayacılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederim, Rih.