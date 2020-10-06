Rihanna'ya 'hadis' tepkisi

Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının moda defilesinde, yürüyen modellere CouCou Chloe'nin house müzik ritmiyle mikslenmiş ve içinde hadis geçen Doom adlı şarkı eşlik etmişti.
Şarkıcı, etkinlikte Müslümanlar için kutsal hadislere yer verilen bir şarkıyı kullandığı için eleştirildi.
Bu hareketi ile sosyal medyanın hedefi olan 32 yaşındaki şarkıcıya bir kullanıcı, "Rihanna, içinde bir hadise yer veren şarkıyı iç çamaşırı defilesinde kullandığı için berbat durumda. İslam'ı bir estetik olarak kullanan sanatçıların nesi var? Biraz saygı gösterin" şeklinde yorum yaptı.
"BU SON DERECE SAYGISIZCA"
Başka bir Twitter kullanıcısı da, "Bir Müslüman olarak, modellerin hadis içeren şarkı eşliğinde dans etmesine izin verdiği için Rihanna hakkında uğradığım hayal kırıklığını tarif edemem. Hadisler, peygamberimizin kutsal sözleridir ve onları iç çamaşırı defilesinde kullanamazsınız. Bu iğrenç ve son derece saygısızca" dedi.
RİHANNA'DAN AÇIKLAMA
Tepkilerin artmasının ardından Rihanna, özür dileyerek şu şekilde bir açıklamada bulundu:
Savage x Fenty Show’umuzdaki kasıtılı olmayan kocaman bir hataya dikkat çektikleri için Müslüman toplumuna teşekkür etmek istiyorum. Daha önemlisi bu dikkatsiz hata için gerçekten sizden özür dilemek istiyorum.
Birçok Müslüman erkek ve kız kardeşimizi incittiğimizi anlıyoruz ve inanılmaz bir şekilde üzgünüm! Tanrıya ya da herhangi bir dine karşı saygısızlık yapmıyorum ve o yüzden projemizde bu şarkıyı çalmak tamamen sorumsuzcaydı.
Bundan böyle, böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmayacağından emin olacağız. Bağışlayacılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederim, Rih.
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