Teknolojinin ilerlemesiyle dijital platformlar arasındaki yarış bir hayli artmış durumda. Netflix, Hulu, Amazon, Apple ve Disney arasında gün geçtikçe artarak tüm sektörleri yakından etkilemeye başladı.

Apple; Billie Eilish, Amazon ise Rihanna belgeseli için 25'er milyon doları gözden çıkardı.

DETAYLARI BELLİ OLDU

The Hollywood Reporter’ın haberine göre; Rihanna’nın hayatını anlatacak belgeselin detayları belli oldu. Amazon, yapımın tüm haklarını satın alarak ünlü yıldıza 25 milyon dolar teklif etti. Rihanna'nın belgeselini çekecek olan yönetmen Peter Berg, birkaç yıldır bu proje üzerinde çalıştığı biliniyordu.

25 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİ

Bir yanda attığı her adımla konuşulan Rihanna, diğer yanda ise henüz 14 yaşındayken çıkardığı ilk albümle müzik piyasasını kasıp kavuran Billie Eilish...

Apple'ın Grammy'de 6 dalda birden aday gösterilen Billie Eilish ile anlaştığı iddia edildi. Söylentilere göre; 17 yaşındaki şarkıcının belgeseli için Apple, 25 milyon doları gözden çıkardı.