3-4 ÇOCUK İSTİYOR

Ünlü şarkıcı Rihanna, daha önce İngiliz Vouge dergisine konuşarak, gelecek planlarından bahsetmişti.

10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyen Rihanna, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" diye konuşmuştu.