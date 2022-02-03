Rihanna'nın heyecanı büyüyor!

3-4 ÇOCUK İSTİYOR

Rihanna, daha önce gelecek planlarından bahsetmişti. 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyen Rihanna, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti.